Hubo algunos usuarios de las redes sociales que alcanzaron a captar el momento con sus celulares. Vea el error de Javier Hernández Bonnet en Noticias Caracol.

Todo se dio en la sección de deportes en medio de la noticia relacionada con el caso de discriminación racial que vivió el colombiano Jefferson Lerma cuando, al parecer, un delantero del Celta de Vigo le dijo "negro de mierda".

Hernández Bonnet iba a pronunciar el nombre del jugador, pero lo olvidó por varios segundos, y luego retomó mencionando el apellido y pidiendo disculpas. Por supuesto, para algunos no pasó desapercibido y compartieron el momento en redes.

El error de Javier Hernández Bonnet en Noticias Caracol

Respecto al tema de discriminación, Lerma habló con Blu Radio y aseguró que: "Después de lo que dijo, yo ya había perdido la cabeza, ya no importaba lo que pasara, voy y le pego en el tobillo. El árbitro se viene y le digo: ¿qué quieres que haga después de que me llame negro de mierda? Y él me dijo 'cálmate, que se te ven las ganas de darle', 'me tienes hasta los cojones' y creo que en el acta ha puesto que no se entera que es algo que me parece desleal por parte del árbitro".

