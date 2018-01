Luego de conocerse la lista de los influenciadores más importantes que tiene Colombia, según Google, la periodista habló de las millonarias cifras que le han ofrecido por hacer un trino. ¿Cuánto le han ofrecido a Vicky Dávila por una publicación en su Twitter?

En La W la también presentadora se refirió al tema asegurando que: “En el tema de los trinos a mí me han hecho muchas ofertas porque yo tengo 2’600.000 seguidores (…) y le ofrecen a uno 8, 10 o 12 millones de pesos por poner tres trinos en el mes”.

En medio de su conversación afirmó que siendo una periodista, aceptar ese tipo de ofertas le haría perder credibilidad.

Mil Gracias a todo el público que jamás me ha dejado sola! https://t.co/T6BC2oDN6k — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) January 12, 2018

En la emisora también contó de otro tipo de ofertas que le hicieron cuando no tenía empleo. “Me ofrecieron ir a hacer unos viajes, una marca muy importante de tiquetes aéreos, me daban tiquetes para toda la familia y yo tenía tiempo porque no tenía trabajo… y no fui capaz porque me sentía como si estuviera perdiendo la virginidad”.

La lista de los influenciadores más importantes que tiene Colombia se realizó a partir de una encuesta en la que participaron 2.160 personas, entre los 14 y 35 años de edad. Además de Vicky, personajes como Pirry y el padre Alberto Linero también se encuentran en dicho listado.

