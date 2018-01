¡Natalia París regresó con Andee Zeta! Este video es la prueba

I have a crush on you ❤️🌺🌴🐘🌴🌿🍃 #thailand 🌺 @the_village_coconut_island #phuket Gracias @attractours Por hacer de mis viajes la mejor experiencia de vida ❤️

A post shared by NATALIA PARIS OFICIAL 🎧 (@nataliaparismodel) on Jan 11, 2018 at 6:45am PST