La exreina y actriz comenzó el año comprometida. ¡Eileen Roca se casa! La ex-Señorita Colombia dio el 'sí' en Río de Janeiro.

Luego de ocho años de noviazgo con Juan Pablo Silva, con quien terminó durante un tiempo cuando apenas llevaban tres años juntos por una supuesta infidelidad. No obstante, parece ser que la pareja dejó todo atrás y continuó junta.

En su cuenta de Instagram, Eileen Roca compartió unas fotografías con su novio desde 2010 en adelante, y escribió:

"Por todo lo que vivimos, por todo lo que superamos, por todo lo que atravesamos, por todo lo que nos conocemos y por todo lo que me haces sentir … TODAY I SAID YES! 💍❤️ " (sic)

De igual manera, la revista TvyNovelas afirma que aunque la pareja no tiene una fecha de boda definida, sí es probable que la ceremonia sea en el segundo semestre del año.

