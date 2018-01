La presentadora colombiana vuelve a estar en el ojo de los colombianos, y todo gracias a su participación en La vuelta al mundo en 80 risas, nueva producción del Canal Caracol. Aunque claro, también da de qué hablar por una curiosa confesión. Conozca el secreto que Laura Tobón tenía bien guardado sobre su matrimonio.

La también modelo fue invitada al reto Pulzo y allí contó varios detalles sobre su vida, sobre todo, a la hora de viajar o de estar en el extranjero.

A Laura se le preguntó si había tenido que ir al baño, pero en un lugar sin sanitario, a lo que respondió que: "Sí, me ha tocado hacer por ahí, en México, el día de mi matrimonio. Estaba muy nerviosa y me tocó, pero aún no me había puesto el vestido de novia. El sitio en el que nos íbamos a casar estaba muy lejos y nos tocó parar".

Cabe recordar que la presentadora se casó el año pasado en dos ceremonias. Una íntima y pequeña se realizó en Bogotá, y la más grande se hizo en la playas de Cancún.

Entre los invitados se encontraban personalidades de la farándula colombiana como Laura Acuña, Carolina Soto, la ‘Toya’ Montoya, Julieta Piñeres y Milena López.

