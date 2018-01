Así se ve la presentadora colombiana sin polvos, rubor, labial y más. Laura Acuña dio de qué hablar por fotos sin maquillaje.

Fue la misma Laura quien dio a conocer a través de sus redes sociales una serie de fotografías en la cual se le puede ver disfrutando de las vacaciones de enero junto a su hija Helena. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el rostro de la presentadora.

"Foto 1: no me quiero salir de la piscina. Foto 2: con besos y todo igual no me quiero salir. Foto 3: yo: “bueno gorda vamos 10 minutos más”.

Laura Acuña dio de qué hablar por fotos sin maquillaje

Y es que se le puede ver a la conductora de Muy buenos días con el rostro al natural y sin una gota de maquillaje. Muchos aplaudieron las fotos de la presentadora y destacaron sus pecas.

Durante los últimos meses las famosas colombianas han liderado diferentes campañas en redes sociales para que todas las mujeres se muestren tal y como son. Ellas han dejado al descubierto estrías, celulitis, gorditos y más, como una reflexión de que las mujeres perfectas no existen. Elianis Garrido, Greeicy Rendón y Valentina Lizcano han sido algunas de ellas.

