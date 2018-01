¡Muy enamorada! Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, dedicó tierno mensaje al futbolista

Y de pronto, te das cuenta de lo poderoso que puede ser un pensamiento, un sueño, vivir en positivo y con ilusión. Hace unos días, cuando despedíamos el año y comenzábamos el 2018 en Madeira, me llevaron a conocer la calle donde creció mi amor. Una de esas visitas especiales y que marcan. Esta foto la tomamos en su antigua casa, donde Cristiano creció. Recuerdo a mi cuñado Hugo contándome anécdotas y se dibuja una sonrisa en mi cara mientras lo imagino allí, a un Cris de niño pasando horas y horas jugando solo concentrado con su balón, lanzándolo contra la pared, con un pie y con otro. Ese es un lugar especial, se respiraba la ilusión, estaba lleno de sueños, esfuerzo, superación, pensamientos tan fuertes y profundos, que un día dejaron de ser sueños y deseos para convertirse en SU REALIDAD. Todo lo que nuestro SER proyecta y lucha por conseguir se hace realidad. De ahí la importancia de tener una mente limpia y un alma en paz, siempre siendo positivo. Que nadie nos limite, que nadie nos diga hasta dónde somos capaces de llegar, y si lo hacen debemos ser conscientes de que esos son solo los límites de la persona que habla, no los nuestros. Fue muy emocionante conocer el lugar donde creció la Leyenda. #CR7 #Cristiano #Madeira

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Jan 6, 2018 at 7:31am PST