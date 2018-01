Por foto aseguran que Sara Corrales está demasiado delgada

Quiero aprovechar para decirles antes de que se cierre este año esto: GRACIAS! Gracias por todo el apoyo, el amor y los millones de mensajes que me enviaron y me hicieron tan feliz! Que este 2018 venga cargado de cosas hermosas y positivas para todos ustedes. Los quiero! Disfruten mucho a sus familias y seres queridos. 🎉🎉2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣🎉🎉 (vestido: @studiofmexico, bolsa: @miumiu, tacones: @prada)

