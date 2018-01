El romance podría tener un segundo capítulo si ella decide cambiar de parecer. Sebastián quiere volver con Giselle, Esta sería la prueba.

La pareja, que se conoció en el set de Protagonistas, terminó al poco tiempo de que el programa llegara a su fin.

Aunque en un comienzo todo el mundo desconfiaba de Gisselle, lo cierto es que fue a ella a quien "le montaron" los 'cachos'. Todo comenzó cuando ella le pidió el celular a Sebastián para un favor, y terminó descubriendo una conversaciones de grueso calibre.

"Yo le vi unas conversaciones a él súper fuertes. La vieja me dijo que estuvieron, tengo las pruebas. No tengo nada en contra él, es solo que estoy ardida porque toda Colombia me jode la vida, creyendo que yo soy la mala, pero él es quien la está cagando. Me da mucha rabia. Con mi primer novio aguanté mucho cacho como para venir a aguantar cacho otra vez".

Ahora, Sebastián parece estar de nuevo buscándola para regresar. La prueba, es que le escribió en un video en vivo, y el mensaje parece ser buscando reconciliación:

"Lo único que no se puede arreglar en esta vida, es la muerte", dijo.

No obstante, por ahora no parece que Giselle esté pensando en regresar con Sebastián después de enterarse de la infidelidad.

