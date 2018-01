La actriz colombiana abrió su corazón respecto a los momentos más difíciles de su vida. Lina Tejeiro habla de su recaída con la anorexia.

En entrevista para la revista Aló, habló de la anorexia que por poco estuvo a punto de matarla. "Todo comenzó con “me siento gorda”, “nada me queda bueno”, “no quiero comer nada”, “no me siento bien”. Empecé por decir que no me gustaban ni el arroz ni la papa, y hasta probé siendo vegetariana. Los días en los que mi mamá no me acompañaba a grabar eran cuando mis desórdenes alimenticios salían a la luz, no almorzaba y aguantaba hambre todo el día, pensando que así adelgazaría… De tanto aguantar me dio gastritis crónica, pero nunca rebajaba porque tenía episodios de ansiedad en los que comía desaforadamente y luego también vomitaba".

Pero más allá de eso, la actriz habló de una nueva recaída que tuvo con la enfermedad. "Tuve una crisis hace unos años, cuando me fui para Buenos Aires; viajé con 400 dólares en el bolsillo y me fui con mi primo y una amiga. Viajé peleada con mis padres, porque estaban a punto de separarse. Estando allá sola, sin plata, trabajando como vendedora o como mesera y odiando esa ciudad, caí en depresión. Comía todo el día, llegué a pesar 72 kilos, vivía con ansiedad, me alimentaba con alfajores y con dulce todo el día porque era lo único que me daba felicidad y para lo que me alcanzaba la poca plata que tenía. Lloraba día y noche".

Asegura que después de tocar fondo y reencontrarse con su familia, decidió dejar atrás los problemas relacionados con su alimentación y cuerpo. "Empecé a asumir con responsabilidad las consecuencias de todo, hoy soy una mujer más consciente de que tengo que cuidarme físicamente, emocionalmente y espiritualmente, y las puertas se empezaron a abrir".

