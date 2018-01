¿James y Daniela también pasaron el Año Nuevo juntos?

Terminar un año implica hacer balances, volver la vista hacia atrás, conectarse con las personas, los recuerdos, los sentimientos y los sueños. Cerrar este 2017 y hacer su resumen me ha hecho redescubrir mis mayores tesoros: mi familia y amigos. Cierro este 2017 agradeciendo a Dios por permitirme caminar al lado de personas tan maravillosas, por regalarme tantas sonrisas y tantas lecciones, por dejarme caer para enseñarme a levantar, cierro este 2017 convencida de que los sueños se hacen realidad y para eso la vida te pone en el camino a quienes te rodean. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero seguro ha sido divertido. ¡Gracias por hacer parte de mi 2017, de esta historia que está llena de recuerdos para tatuar en el alma! Para el 2018 solo puedo desear que el camino te lleve donde sueñes, que cada día sea digno de coleccionar, que lleguen personas a tu vida que se conviertan en ángeles y que la magia y las bendiciones estén siempre presentes. ¡Que la felicidad llegue para quedarse y para protagonizar el presente! ¡Feliz año!

