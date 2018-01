¡Esta exparticipante de El Desafío se comprometió!

SÍ ACEPTO MI AMOR @raulhuffington ❤️💍✨ DESEO UNA VIDA CAMINANDO DE TU MANO @raulhuffington 29/12/2017 No pudo ser de una forma más hermosa amor al lado de toda mi familia ❤️🤴🏾⚓️

A post shared by Crespa 🧜🏼‍♀️ (@crespamartinez) on Dec 31, 2017 at 7:30am PST