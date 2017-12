Con un video dejó claro lo que piensa de las personas que solo escriben para decir cosas negativas. ¿Lina Tejeiro está sufriendo por los malos comentarios en redes?

Se trata de una de sus últimas publicaciones en su perfil de Instagram, en el que se le puede ver riendo a carcajadas por algunos segundos.

Junto a ese video el siguiente mensaje: "Aquí sufriendo con los malos comentarios".

¿Lina Tejeiro está sufriendo por los malos comentarios en redes?

Captura de pantalla Instagram Lina Tejeiro

Por supuesto, las imágenes generaron todo tipo de comentarios: "No tienes porque darle importancia a los malvados", "Me encanta tu forma de ser única para los envidiosos", "Eres única… me encanta tu forma de ser", "Me he reído con tu risa. Demasiado contagiosa", y "Así debe ser la felicidad, que no te afecte un comentario, ríe ríe que la risa a los malos los ofende", fueron algunos de ellos.

La actriz siempre se ha caracterizado por su sinceridad, y por decir cada uno de sus pensamientos, sin importar lo que digan los demás.

Lina es la nueva portada de la revista Aló, y de acuerdo a lo dicho por la misma actriz, en su entrevista con la publicación contará detalles de los proyectos en los que trabajará el próximo año.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ