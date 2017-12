Presentadora de Muy Buenos Días habría sido víctima de agresión por parte de su pareja

“Por favor no me pegues, no me pegues”, así de dramático describen el hecho los testigos de la escena, vecinos de Adriana Betancur y Brian Moreno en un edificio al norte de Bogotá. La versión la entregó Graciela Torres, en su programa de chismes del espectáculo.

El escándalo se presentó el pasado 16 de diciembre, según añadió la ‘Negra Candela’. En la discusión se escuchaban las súplicas de la presentadora del programa Muy Buenos Días, del Canal RCN, situación que se viene reiterando con frecuencia.

La pareja protagonizó un hecho similar hace más o menos un año, a la salida de un evento. En esa ocasión, Moreno agredió verbalmente a Betancur en una pelea en medio de la calle, que incluyó agresiones a la mamá de la presentadora, también.

Sin embargo, la relación se mantuvo y la ‘Negra Candela’ asegura que ahora son los vecinos quienes no aguantan más los shows, en los que al parecer la más afectada es Adriana Betancur. Incluso, están pensando en pedirles de manera formar que abandonen el conjunto residencial, o se sometan a terapia de pareja ara arreglar la situación.