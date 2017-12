La hermana de Andrea Serna es sensación en redes

Los Tatos, como les dice mi hija, están de aniversario y nosotros, sus hijos, orgullosos de la familia tan bella que nos han dado. Ma, Pa, ¡felicidades en estos primeros 43 años! (Carloncho, hermano mío, te extrañamos)

A post shared by Andrea Serna (@andreasernafotos) on Dec 26, 2017 at 12:42pm PST