¿Será que el jugador se quiere reivindicar por algo? Eso fue lo que pensó más de un seguidor del colombiano. ¡El regalazo que Teo Gutiérrez le dio a su esposa!

Y es que a través de varias imágenes y fotos de Instagram, Teófilo mostró el detalle que había tenido con su mujer para su aniversario. Teo sorprendió a su esposa con una cena romántica, y una mesa adornada con flores y globos.

¡El regalazo que Teo Gutiérrez le dio a su esposa!

Feliz aniversario amor 💕 A post shared by Teo Gutierrez (Oficial) (@teogutierrez_) on Dec 26, 2017 at 8:17pm PST

felices #17 años ❤️ A post shared by Teo Gutierrez (Oficial) (@teogutierrez_) on Dec 26, 2017 at 8:46pm PST

Cabe recordar que en las últimas semanas el jugador del Junior ha estado involucrado en dos escándalos relacionados con esposas de compañeros del equipo barranquillero, sin embargo, él también dio su versión de los hechos.

“Siempre he sido leal, mi familia me conoce, mis amigos, toda la gente del fútbol. De este tema no quiero hablar, quiero ser muy respetuoso, primero que todo respetando la familia, los hogares. La verdad es que siempre me he manejado como soy, no tengo dos personalidades, tengo solo una y ya ustedes me conocen y todo el mundo me conoce. Hay que respetar a los demás primero que todo, de ese tema quiero ser muy cuidadoso, muy respetuoso, y sabiendo que he hecho las cosas bien", dijo en entrevista a El Heraldo.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ