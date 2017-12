Con mensaje, viuda de Martín Elías lo recordó en Navidad

Soñamos con pasar muchas navidades juntas, soñamos con llegar hasta viejitos y ver crecer a nuestra Purri, hoy es un día lleno de mucha nostalgia porque ya no está esa maravillosa persona que alegraba el ❤️ de muchos, especialmente a su familia. Hoy el pastor me enseñaba que debemos ser agradecidos en medio de la dificultad, y hoy le agradezco por todas estas fechas que pase junto a ti y por todas las alegrías que me regalaste. Se que al igual que yo muchas personas deben estar pasando muchas dificultades pero hoy les quiero decir que la bendición que tienes hoy no son aquellos zapatos en mal estado, la bendición es lo que te han durado aquellos zapatos viejos que té han acompañado para seguir caminando. Yo he visto la gloria De Dios en medio de cada dificultad y estoy segura que así como yo muchos la verán porque el Dios de Israel no duerme y jamás te desamparará. Que pase un feliz día, una noche llena de amor con sus familias, que ojalá tengan un espacio para agradecerle a Dios cuan grande ha sido su amor y Misericordia con todos nosotros.

A post shared by @ dayanajaimes55 on Dec 24, 2017 at 4:02pm PST