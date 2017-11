Seguidores creen que Luisa Fernanda W se aumentó los labios por estas fotos

La youtuber es conocida por sus videos, en los que habla de temas de estilo de vida. Recientemente, sus seguidores creen que Luisa Fernanda W se aumentó los labios luego que compartiera unas fotos en su cuenta de Instagram.

En las imágenes que tienen dudando a los seguidores de la joven, se ve que tiene unos labios muy carnosos, tal vez más de lo que es común en ella. No obstante, no se sabe con certeza si la joven se sometió a algún tratamiento o si el efecto es resultado del maquillaje.

Entre los comentarios que le hicieron a Luisa Fernanda W se evidencia que sus seguidores no creen que se vea del todo bien: "Muy joven para empezar a desfigurar tu belleza" "Mucho photoshop, mucho arreglo… ya no me gusta, se ve muy fake""Luisa tus labios de antes estaban mejores".

Buennnn diaaaaaaa 🎊 quien ya vio mi vlog de ayer ? Link en mi Bio 🌟 A post shared by Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) on Nov 5, 2017 at 7:10am PST

También, recientemente la youtuber se hizo un cambio de look que le favoreció bastante, luego de estar un tiempo con el cabello corto y rubio. Ahora, luce una cabellera castaña oscura y larga, que resalta sus facciones.

Preparados para mi vlog de hoy ? @lareinadelasextensiones me hizo este cambio de look A post shared by Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) on Nov 8, 2017 at 4:57pm PST

