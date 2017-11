Este es el tatuaje que tiene bien escondido Lina Tejeiro

Esta es la sonrisa de una mujer que no va a volver a saber de cera, cuchillas y bigote jajajajajaja Hoy estuve donde @luismiguelzabaletajimenez el encargado consentir mi belleza 🙈, empece con la BioRevitalización Capilar 💁🏻, luego una mascarilla hidratante 🤷🏻‍♀️, un suero Detox para desintoxicar el cuerpo 🤗 y por último la sesión con Laser Diodo. Estoy feliz porque no sabré más de esos vellos. Los resultados se pueden observar desde la primera sesión. Conforme el tratamiento avanza el vello cada vez será más delgado y tardará más tiempo en salir. Es efectivo tanto en hombres como en mujeres.

A post shared by Lina Tejeiro (@linatejeiro8) on Nov 1, 2017 at 9:04am PDT