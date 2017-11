El drama de Mauro Urquijo luego de estar al borde la muerte

Hoy 7 noviembre hace un año que nuestra vida cambió, hace un año entramos a la Clínica Colombia sin saber que la válvula biológica que tenía mi esposo de su primera cirugía de corazón estaba partida, la válvula aortica partida en pedacitos pegados al esternón esto le generó una endocarditis durante esta operación su cerebro convulsiona y sufre infartos cerebrales (isquemias y embolias) que dejan a mi esposo sin movilidad de ninguna de sus estremedidades, con pérdida de memoria, con una edad mental que no correspondía a la de él y con procesos cognitivos deteriorados, hoy al año hemos visto la mano De Dios sobre su vida en su evolución física pero todavía nos falta, hoy a un año sigo pidiéndole a Dios que termine la buena obra que inició en él pues su cerebro convulsiona a diario, tiene compromisos en la memoria episódica y en los proceso ejecutivos esto a nivel cognitivo, no ha recuperado en su totalidad la movilidad de su mano derecha, tiene cambios abruptos en su estado de ánimo, hoy hace un año solo puedo dar gracias a Dios, a mi hijo por entender los duros cambios que ha tenido que vivir con este proceso, a mi familia que han sido nuestro soporte, a la familia de mi esposo que en la distancia nos han acompañado, hoy a un año seguimos este proceso de vida, donde mis fuerzas solo me las ha dado mi buen Dios, todo cambió en mi hogar! Hay días en que siento que no puedo más que quiero renunciar pero Dios me habla por medio de su palabra y renueva mis fuerzas luego miro los ojos de mi esposo y recuerdo todo ese amor honesto que me ha dado y retomo! #seguimosadelante #contigomiDios #ensusoraciones

