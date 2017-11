Ana Karina Soto sorprende con una foto de su pasado

#SinFiltros #TBT 😱🤦🏼‍♀️☺️🙆🏼😂🤷🏼‍♀️🙈👸🏼 Este siiiiii que es un verdadero #tbt Jajajaja Desfile en traje de baño 👙 Cuando participe en el reinado departamental de Belleza, Srta. Norte de Santander como representante del municipio de Chinacota!!! Una foto tomada hace poco!!! Jajajaja Que Buena Época!!! (((Nótese el color de la foto))) Jajajaja Gracias @jeztoo 😘☺️🤣💃🏼 Que no se pierda nunca el porte, el glamour, la belleza y la pasarela!!! (((Nótese el tamaño del copete))) 😆😆😆

