¿Cuál fue el motivo de la tristeza de Greeicy Rendón?

En una historia que compartió en su cuenta de Instagram, le contó a sus seguidores que había perdido su celular mientras hacía algunas compras en una tienda de Miami, Estados Unidos.

"Lo perdí, lo perdí, lo perdí. Llegué a la casa, revisé, me dio mucha rabia y me acosté a dormir. De repente se nos dio por llamar al almacén en el que habíamos estado, y lo tenían. O sea no me lo robaron, lo tengo en mis manos, y bueno, aquí estamos".

A eso agregó que: "Tuve la fortuna de que solucionara, y si no hubiera aparecido, tampoco estresarme hubiera hecho que apareciera. Así que paciencia".

Luego de contar lo que le había sucedido, Greeicy aprovechó para dejarle un mensaje reflexivo a sus seguidores. "No se dejen llevar por el estrés. Así que si usted hoy se está dejando llevar por el estrés no lo haga, porque el estrés no soluciona nada".

Hace poco la actriz dio de qué hablar por un video en el que se le veía bailando junto a Pipe Bueno. Los dos estaban bailando la nueva canción de Pipe, Aguardiente, tema que hace junto al dúo Pasabordo.

