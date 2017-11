Scott Eastwood es un talentoso ladrón de autos clásicos en 'La gran fuga'

Esta historia gira en torno a Andrew y Garrett Foster, dos hermanos que no solo son conductores extraordinarios, son los mejores ladrones de autos en el mundo. Después de robar un invaluable Bugatti de 1937, la joya más preciada del jefe de la mafia Jacomo Morier, quedan al servicio de este. Morier decide usar los talentos de los Foster para su propio beneficio y contra su enemigo, Max Klemp. Pero al aceptar entrar al juego, los ladrones tienen un plan mucho más grande en mente.

Producida por Pierre More, La gran fuga es el más reciente largometraje de Antonio Negret, quien ha dirigido múltiples series de televisión, incluyendo Lethal Weapon, Scorpion, Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow, The 100, y MacGyver, y continúa balanceando su carrera entre los largometrajes y la televisión, con tres películas de acción en producción, y varios episodios de Hawaii Five-O, Supergirl, y Once Upon a Time.

Esta película de acción es protagonizada por la estrella cubana en ascenso, Ana de Armas (Blade Runner 2049) y por el hijo de Clint Eastwood, Scott Eastwood (El viaje más largo, Rápidos y furiosos 8), quien habló con PUBLIMETRO sobre el reto de interpretar a un talentoso ladrón de autos clásicos.

¿Cómo describiría la película en pocas palabras?

Déjame pensar… es algo como ‘Gone in 60 seconds’ e ‘Italian Job’ juntas.

¿Qué impresión le dejó el guion cuando lo leyó por primera vez?

Emocionante, rápido y sensual. Eso pensé, y me encantó la idea de que fuera un robo a un carro clásico. Me pareció que no habíamos visto algo así en una película anteriormente. Nada más que carros clásicos. Y también estos hermanos que, viniendo de diferentes partes del mundo, chocaron y tienen diferentes estilos, pero trabajan juntos como ladrones de autos.

¿Por qué cree que lo escogieron para este rol?

Es una película muy “física”, con muchas escenas de acción. A mí me gusta hacer mis propias maniobras, soy una persona muy activa. Creo que se necesitaba alguien que fuera capaz de hacer ese tipo de cosas. La historia se centra en dos hermanos de diferentes partes del mundo que trabajan juntos como ladrones de carros. Y el personaje de Andrew es un poco más calculador, un poco más como el que hace planes en el grupo. Y además, él también está enamorado del personaje de Stephanie. Entonces caí en cuenta de algo que era interesante: mi personaje está tratando de continuar haciendo lo que ambos aman hacer: robar carros, pero también está muy enamorado y tiene un dilema entre renunciar o continuar durante toda la película.

¿Cómo se dio cuenta que este papel era perfecto para usted?

Andrew es un hombre de acción, es un tipo que no tiene tiempo para tonterías, y eso es algo que me gusta de él. De hecho riñe bastante con su hermano. Pensé que era divertido, me gustan las películas clásicas antiguas, como Butch Cassidy & the Sundance kid, donde hay un tipo de asociación en el que hay dos personajes en disputa todo el tiempo. Siempre me pareció interesante.

Cuéntenos sobre su personaje, ¿cuál es la diferencia entre él y Freddie?

Andrew es el hermano mayor, por lo que es un poco más sabio, un poco más maduro. Freddie es el joven novato. Ya sabes, es un poco más engreído, llama más la atención.

¿Cómo fue el rodaje con Antonio Negret? ¿Qué clase de director es él en el set?

Antonio es muy calmado, afable, habla suavemente, definitivamente está muy preocupado por el rendimiento de la película, lo cual me agrada. Me lo pasé muy bien trabajando con él. Él es muy, muy fácil de llevar.

¿Cuál fue la escena más complicada de rodar y por qué?

Creo que una de las escenas de acción, probablemente la del camión. Sabes, tenía que estar lleno de cables, luego tenía múltiples cámaras de carros persiguiéndome, siguiendo a ese gran camión. Y bueno, tenía al director tratando de comunicarse conmigo en la cima del camión yendo a 40 o 50 kilómetros por hora. Creo que todo es un gran “baile” donde todo tiene que ir bien al mismo tiempo. ¡Así que es complicado!

¿Le habría gustado interpretar a otro personaje en lugar de Andrew?

Oh, sí, en esta película, pensé que habría sido interesante si hubiera interpretado el papel de Garrett, y hubiera sido un cambio de 180º grados si hubiera actuado como el personaje salvaje y arrogante. Creo que podría haber sido diferente. De hecho, pensé en eso inicialmente; Dije "Bueno, ya sabes, podrían tener que envejecerlo". Pero pienso que habría sido interesante interpretar el tipo del personaje salvaje.

Otras películas en las que Scott Eastwood ha actuado:

Gran torino (2008)

Diablo (2015)

El viaje más largo (2015)

Escuadrón suicida (2016)

Rápidos y furiosos 8 (2017)

