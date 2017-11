Pipe Calderón arremete contra Nanis Ochoa luego su trágico accidente

Dios existe! Y grande es su misericordia! nos cuido todo el tiempo, estamos heridas pero felices por estar vivas, agradezco a todas la personas de buen corazón que han estado pendiente de nosotras y a las personas que hacen daño con sus comentarios Dios los bendiga también y ojalá no tengan que pasar por esta experiencia! Cada una de nosotras tenemos hijos y lo que más nos dio duro fue sentir que nos íbamos a morir y dejarlos solos, la Policia dijo que es un milagro que estemos vivos ya que íbamos a Alta velocidad y nos fuimos a un abismo de 50 metros. Gracias señor te amamos🙏🏼 1. No estábamos tomando 2. Alejandra no iba manejando y tomando videos 3. Hicimos el vídeo para que vieran en la situación y la profundidad en la que estábamos y nunca lo montamos en redes sociales, se los enviamos a nuestros amigos y familiares 4. El conductor está ileso, gracias al señor! Agradecemos su respeto, consideración en este momento difícil💗

A post shared by Nanis Ochoa™ (@nanis8a) on Nov 6, 2017 at 10:08am PST