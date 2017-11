¡Este es el secreto de Amparo Grisales para mantenerse joven!

"YO SOY FUERZA, SALUD, PAZ, PROSPERIDAD Y FELICIDAD" "El espíritu de Dios que esta activo en mí, fluye por todo mi cuerpo físico como una corriente purificadora limpiadora y curativa, que quita toda obstrucción y trae paz, salud y armonía a todo mi cuerpo" "Yo soy feliz, lleno de paz, y me encuentro en completo reposo" "Soy eternamente vigoroso y radiante de vida" "Estoy alegre, animado, vivaz y libre!" "Me levantaré por la mañana lleno de energía, radiante, y con la fortaleza necesaria para llevar a cabo todas mis obligaciones del día". Gracias Divinidad!! Gracias Divina Presencia YO SOY EN MI!!!!🙏🙏🙏🙏💕💕💕💕💕💕😀

