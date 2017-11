Comienza la 4ta edición del festival de documentales de música In-Edit

Con el apoyo del British Council como socio principal desde su llegada a Colombia, In-edit este año celebra la diversidad y la influencia de la música británica en el mundo con 13 títulos entre los que se encuentran celebrados documentales internacionales como Bunch of Kunst, A film about Sleaford Mods, una película del gran dúo electrónico británico Sleaford Mods, y Américan Vallhala,minuciosa bitácora del idilio entre Iggy Pop y Josh Homme (Queens of the Stone Age).

Fiel a su apuesta de seguir la trayectoria de músicos ídolos de todos los tiempos, la programación de In-edit trae la nueva película Nick Cave, One More Time With Feeling, donde releva el duelo por la muerte de su hijo y le rinde un homenaje en su último disco; Two Sevens Clash de Don Letts, maravilloso y único archivo audiovisual de la década de los 70’s en formato Super8 en el que el gran productor de música, Dj y director de documentales explora los vínculos del reggae con la escena punk de Londres.

Fechas: desde el 8 al 12 de noviembre se podrán ver los diferentes documentales de música en Bogotá

Otro imperdible de In-Edit es The Man from Mo' Wax protagonizada por una de las figuras más enigmáticas e influyentes de la cultura británica contemporánea: el icónico Dj James Lavelle, acompañado de Dj Shadow, 3D de Massive Attack y Grandmaster Flash, uno de los grandes precursores del hip hop.

Como todos los años, In-Edit tendrá invitados que darán testimonio de su trayectoria y su contexto actual. Para esta edición el festival contará con la presencia del cineasta granadino José Sánchez-Montes, director del documental OMEGA, nominado a los premios Goya.

Igualmente estará como invitado el compositor británico James Page, más conocido como SIVU, quien a sus 25 años lleva tocando en grupos desde los 14. Con un EP y varios sencillos, actualmente se encuentra firmado por la multinacional Atlantic. De su trabajo se destaca el sencillo Better Man Than He con un video elogiado por la crítica, que fue elaborado en el escáner de un hospital. Dicha pieza audiovisual ya cuenta con casi 500.000 visualizaciones en YouTube. Algunos meses después de su lanzamiento el propio Thom Green de Alt-J remezcló la canción, reafirmando vínculos que han marcado la trayectoria de SIVU con este artista y productor. SIVU se presentará el 10 de noviembre en Armando Records como parte de la programación de In-edit en Bogotá.

Sobre el panorama nacional, la curaduría incluye en la programación historias de fiesta y festejo en Colombia. Documentales como Busca por dentro, del fallecido maestro Jairo Varela del Grupo Niche; Cañonazo tropical, sobre la época dorada de Discos Fuentes y apartes de la serie Yuruparí, el registro audiovisual más importante en Colombia sobre fiestas, tradiciones y costumbres.

Más sobre el festival

In-Edit Bogotá es parte del circuito de festival de documentales de música que nace en Barcelona en el 2003 y que para la edición de 2016 ya reúne más de 120.000 espectadores en el mundo (ediciones Barcelona, Bogotá, Santiago de Chile, Sao Paulo, Berlín y Thessaloniki (Grecia). Esta cuarta edición es presentada por el British Council, con el apoyo de Armando Records y Vice.

Toda la programación del festival In-Edit se puede consultar ingresando a la página web www.in-edit.co