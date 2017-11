La periodista colombiana dice adiós a una de las cadenas de noticias más importantes, y que fue su casa por varios años. Ángela Patricia Janiot confirma su retiro de CNN.

A través de una emotiva carta que ha sido divulgada por diferentes medios de comunicación en el mundo, se despidió del lugar que la acogió durante 25 años. “Simplemente CNN me ha ayudado a ser mejor. No son suficientes las palabras para expresar lo que la gran familia de CNN -ese grupo de profesionales comprometidos- me ha aportado a lo largo de estos 25 años. Les debo infinito agradecimiento”.

En sus sentidas palabras cuenta la razón que la llevó a renunciar a CNN: "He tomado una decisión muy difícil, he aceptado una oportunidad para ampliar mis horizontes con nuevos desafíos para mi carrera periodística".

Y en su carta no para de agradecer a la cadena de noticias: “Por casi 26 años CNN ha sido una enorme motivación que ha alimentado mi pasión por la profesión que ejercemos. Simplemente CNN me ha ayudado a ser mejor. No son suficientes las palabras para expresar lo que la gran familia de CNN me ha aportado. Esas tres letras mágicas sí que me han abierto puertas y son parte de mi esencia como persona y como periodista".

En sus redes sociales la periodista, nacida en Bucaramanga, también anunció la noticia por medio de diferentes tuits.

Ángela Patricia Janiot confirma su retiro de CNN

Un día de muchos sentimientos encontrados tras anuciarles que estaré con @CNNEE hasta el 17 de noviembre. — Patricia Janiot (@patriciajaniot) November 7, 2017

He aceptado otra gran oportunidad laboral que significa nuevos horizontes y desafíos periodísticos. Ya pronto les compartiré más noticias! — Patricia Janiot (@patriciajaniot) November 7, 2017

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar

Publimetro Colombia Viuda de Martín Elías explota en redes porque rompieron su tumba