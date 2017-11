'Thor: Ragnarok' hace tronar la taquilla estadounidense

Thor: Ragnarok hizo tronar la taquilla estadounidense este fin de semana con una recaudación estimada de 121 millones de dólares, el cuarto mejor estreno del año, informó hoy la web especializada Box Office Mojo.

Se trata del decimoséptimo número uno consecutivo para una película de Marvel, es decir, el cien por ciento de todo su catálogo de títulos hasta ahora.

Estas cifras suponen un aumento del 41 por ciento respecto al debut de la anterior entrega de la saga, que ingresó 85,7 millones de dólares en 2013, y un 85 por ciento más respecto a la cinta original, que sumó 65,7 millones en 2011.

En el filme, Thor (Chris Hemsworth), encarcelado en una zona remota del universo sin su poderoso martillo, debe regresar a su Asgard natal y detener el llamado 'Ragnarok', la destrucción del planeta y el final de su civilización a manos de la despiadada Hela (Cate Blanchett).

El segundo puesto fue para la comedia A Bad Moms Christmas, con 17 millones de dólares.

See the #1 movie in the world. Marvel Studios' #ThorRagnarok is NOW PLAYING. Get tickets: https://t.co/AZAiM8CalR pic.twitter.com/6WkP92nHXq

— Thor (@thorofficial) November 6, 2017