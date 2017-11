Famoso estilista dice que Penélope Cruz tiene piojos y "huele a chivo"

Javier Luna es reconocido estilista entre las celebridades mundiales. Y en el programa argentino "Los Ángeles de la mañana", le preguntaron si algún famoso tenía piojos.

Este aplaudió y dijo: "Puedo hablar porque no nos está mirando y ojalá no nos esté mirando… Una vez me tocó hacer un comercial con Penélope Cruz, chicas”, afirmó.

Luego, una de las presentadoras afirmó que las españolas "tenían olor a chivo y eran piojosas". Esa afirmación fue secundada por el estilista, que lo lamentó diciendo: "Ay, sí".

Al ser cuestionado sobre el olor de la modelo y actriz española, este dijo que sí, lo tenía y que no podía creerlo.

A continuación pueden ver la entrevista.