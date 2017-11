Hace algunos días muchos de los seguidores del artista se indignaron luego de que se conociera que le había negado un beso a una de sus seguidoras. ¿Por qué Maluma no quiso darle beso a fanática mexicana?

Aunque es costumbre que el colombiano bese a unas de sus fanáticas, cuando la sube al escenario durante sus conciertos, lo cierto es que no fue así con una joven mexicana luego de ella pasara todos los filtros y lograra subir sin permiso.

Luego de eso muchas fueron las críticas que se desataron, culpando a Maluma por lo sucedido. Por eso, él decidió responder ante el tema: En México me quieren, pero no tengo que darles más de lo que ellos me dan a mí. Entonces yo no tenía por qué portame mal con esa niña, por el contrario yo la abracé. Pero ahora, que me trate de halar el pelo y las orejas ya es diferente. Sin embargo, donde esté, le mando un abrazo", aseguró al programa Al Rojo Vivo.

Las declaraciones del colombiano se dieron en medio de la gala de los Global Gift, para apoyar a las víctimas de los desastres naturales que ocurrieron en los últimos meses en México.

