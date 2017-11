U2 anuncia su nuevo álbum Songs of Experience

La banda irlandesa presentó el primer sencillo de este disco el pasado mes de septiembre, You’re the best thing about me. Ahora, U2 anunció que el disco saldrá a la venta el 1 de diciembre, y dio a conocer el segundo sencillo del Songs of experience, titulado Get out of your own way.

Grabado en Dublín, Nueva York y Los Ángeles, Songs of Experience fue terminado a principios de este año con una temática donde Bono fue influenciado por un consejo del escritor británico Brendan Kennelly, “… escríbelo como si estuvieras muerto”. El resultado es una colección de canciones representadas en cartas para los lugares y personas cercanas al corazón del cantante: familia, amigos y fans.

Songs of experience es el lanzamiento que acompaña a Songs of innocence (2014), ambos títulos parten de la inspiración resultado de una colección de poemas: Songs of Innocence and Experience, del místico poeta inglés del siglo XVIII, William Blake.

Island Records, la disquera que produjo Songs of Experience, fue la encargada de hacer oficial el lanzamiento del álbum #14 de U2, que contiene 13 canciones nuevas y será lanzado en digital y CD en versión deluxe, y como álbum de doble vinil.