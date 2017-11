Katalina confesó detalles inéditos que vivió en la casa estudio de Protagonistas

Protagonistas es uno de los programas que más ve la gente en Colombia e interactúa con el mismo y Katalina Gómez, una de las participantes, confesó varios detalles de su convivencia en la casa estudio. (Para seguir en vivo Protagonistas del Canal RCN puede hacerlo al final del artículo)

Katalina fue una de las actrices que más polémica levantó en televisión nacional. Sus constantes coqueteos con varios hombres en el reality y las peleas con su esposo hicieron que fuera el centro de atención de todos.

A su salida, Katalina confesó que “realmente no hubo una relación, sí había una atracción, pero todo se dio los últimos días antes de mi salida”, al momento de hablar de su relación con Antonio.

Una de los temas que más causó polémica fue haber estado en el programa con su exesposo, Alex.

“Los dos terminamos muy mal, yo me quería divorciar y él no estaba de acuerdo, estábamos en una guerra, no volví a molestarlo esperando a que las cosas se calmaran, ni habíamos vuelto a hablar del tema y después lo vi en Protagonistas e inevitablemente con el paso de los días tuvimos una discusión muy fuerte”, confirmó.

Katalina también dio a conocer qué era lo más difícil de estar adentro de la casa estudio y la convivencia con sus compañeros.

“Definitivamente la convivencia es un poco difícil y más cuando entró Alex mi ex pareja, pero también me costó trabajo no tener privacidad ni siquiera en el baño”, señaló.

Sobre su salida, Katalina confirmó que su familia hizo una campaña para que ella saliera y así evitar más peleas con su exmarido.

