A medida que la competencia dentro de la Casa Estudio se hace más difícil (y polémica), comienzan a destacarse los que de verdad están allí por la actuación. Así, un participante de Protagonistas cumplió su promesa de tatuarse el logo del programa después de ganar la prueba de talento.

Se trata de Javier, quien le dijo a los jurados: “Si me va muy bien en la escena, por lo menos a nivel personal, de comentarios y todo, me tatúo el lente del logo y las dos caras de teatro… que hace mucho me las quería realizar, pero quería tener una motivación, un punto de que aquí arrancó algo mucho mejor.”

No obstante, tal vez Javier no pensó que realmente se ganaría la prueba, pero así fue. Por esta razón sus compañeros le recordaron la arriesgada promesa, que tuvo que cumplir a cabalidad.

Finalmente, una tatuadora fue a la Casa Estudio y le dibujó permanentemente el logo de Protagonistas a Javier, quien tuvo que cumplir con su palabra. Javier, por su parte, quedó muy contento con el resultado.

