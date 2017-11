La desconocida discapacidad que afecta a protagonista de "Stranger Things"

La fiebre por "Stranger Things" volvió con el exitoso estreno de sus segunda temporada a través de Netflix y los niños favoritos de la televisión no han tenido descanso entre entrevistas y premiaciones a las que han sido invitados.

La revista Variety habló con Millie Bobby Brown, una de las protagonistas de la serie y quien encarna a la poderosa Eleven, una pre-adolescente con poderes psíquicos resultados de un experimento al que fue expuesta durante su infancia temprana.

Durante la conversación, la actriz reveló una condición crónica que ha padecido desde su nacimiento: es sorda de un oído. Según cuenta, durante sus 13 años de vida se sometió a numerosos tratamientos pero ninguno exitoso, por lo que perdió la habilidad de escuchar completamente.

Pese a su problema, la joven intérprete señala que esto no la ha impedido hacer lo que quiere. Además de actuar, Bobby Brown es fanática de la música: “Empiezo a cantar y, si sueno mal o desafino, no me importa, porque estoy haciendo una de las cosas que más me gustan. No hace falta que seas bueno cantando. Tampoco tienes por qué ser bueno bailando o actuando. Si te gusta hacerlo, si realmente te diviertes haciéndolo, entonces hazlo. Nadie debería detenerte”

La actriz, que interpreta a la joven Eleven, muy decidida, expresó también que “sé que parece una locura, pero cuando encuentro algo que me gusta y que quiero hacer, nadie puede pararme. Si no sé coser y mi pasión es realmente coser, voy a aprender. Lo mismo con la interpretación. Y aquí estoy”.

Millie Bobby Brown Saltó a la fama con "Stranger Things" el año pasado, la serie protagonizada por un grupo de niños, ambientada en un pueblito estadounidense durante los 80 con elementos de fantasía, ciencia ficción y suspenso que revolucionó al público.