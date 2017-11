Ella es la novia de Luis Miguel que deslumbra en redes

Uno de los problemas graves de los seres humanos es que no se alegran del éxito de los demás, y pueden desear que alguien esté bien… pero nunca mejor que ellos. El día que comiences a ser feliz por lo bueno que le pase a los demás, alegrarte por su felicidad, por su bienestar y sobretodo comprender que el juzgar a una persona NO DEFINE QUIEN ES ELLA SI NO QUIEN ERES TU, ese día habremos entendido la vida y probablemente tengamos un concepto mas claro de lo que es la felicidad partiendo del amor y la buena energía🙏🏻✨ #letgoandletgod Good morning and happy weekend from this side of the world🌹🌹🌹

