Actriz insultó a Sofía Vergara y le hizo comentarios racistas en plena entrevista

La actriz estadounidense Teresa Giudice, quien se hizo famosa por participar en el reality Gettin Real With The Housewives, insultó a Sofía Vergara en una entrevista de acuerdo al video recogido por el portal TMZ.

La mujer, quien era entrevistada, estaba contando una anécdota cuando se refirió en malos términos a la actriz colombiana.

“Yo no quería tomarme la foto, me lo pidió mi publicista. Sofía fue grosera, le dijo a su agente: ¿por qué me haces tomarme una foto con esta mujer?. Yo no podía creer que haya dicho eso esa perra”, afirmó Teresa.

Posteriormente agregó que Sofía “debería ser amable por el simple hecho de ser una inmigrante”.

Acá, el video de los insultos en contra de Sofía Vergara: