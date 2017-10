Es oficial: Netflix suspende la última temporada de House of Cards "hasta nuevo aviso"

Luego del revuelo que causó la confesión del actor Anthony Rapp, quien dijo haber sido acosado sexualmente por Kevin Spacey cuando solo tenía 14 años, se corrió el rumor de que Netflix suspende House of Cards, serie que protagoniza Spacey.

Ahora es oficial, luego de que la cuenta de Twitter de Netflix (EE. UU.) confirmara que la "producción de la temporada final de House of Cards estará suspendida hasta nuevo aviso". Y agregando que se encuentran reunidos con el elenco y los productores de la serie para decidir sobre el futuro de la misma.

Esta decisión se tomó luego de la presión que hay en el medio hollywoodense por la oleada de mujeres (y hombres) que han confesado ser víctimas de acoso/abuso sexual en alguna parte de sus carreras por personas del mismo medio. Así, se ha censurado duramente a productores como Harvey Weinstein, el director Polanski, y muchos más.

También, recientemente, el actor Roberto Cavazos aseguró que también fue acosado por Spacey, y que era "común" que él tratara de sobrepasarse con compañeros suyos.

Production on the final season of House of Cards is suspended until further notice.

— Netflix US (@netflix) October 31, 2017