La actriz, conocida por su actuación en Vecinos murió el 3 de noviembre de 2015 en un trágico accidente. Luego de eso, Liliana González asegura que el fantasma de Adriana Campos se le manifestó, y así lo relató al programa del Canal Caracol, La Red.

"Dos días antes de la muerte de Adriana nosotros encontramos en la puerta de la casa dos pajaritos muertos. Creímos que eran los gatos, pero los pájaros estaban intactos, aunque muertos. No sé si sería una señal de lo que iba a pasar. Más o menos a los dos días supimos del accidente y a partir de ahí empezamos a sentir cosas extrañas, sonidos, sensaciones raras. Estábamos hablando de eso y un amigo tenía el celular en la mano… empezó a sonar música, salsa, en el teléfono. Él botó el teléfono y no supimos nunca que fue, él no tenía esa canción guardada en su celular y tampoco era su ringtone. A Adriana le gustaba mucho la salsa, ahí relacionamos todo y empezamos a llorar de la emoción… luego miré hacia el lado y una lámpara se prendió y se apagó sola."

En la fecha del velorio Liliana González también cuenta que ella y su esposo iban hacia el sitio pero sintieron algo muy extraño, y decidieron que era mejor no ir sino hacer una despedida más personal. La pareja fue a un sitio y pidió unas copas de vino. Después, empezaron a hablarle a Adriana porque de alguna forma sentían que ella estaba ahí con ellos y que no había podido despedirse. Solo así empezaron a sentir que ella ya no estaba y encontraron algo de paz.

