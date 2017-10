El disfraz de la presentadora del Canal Caracol con el que arrasó en un concurso en la empresa

➡️ 🤣🤣🤣 Una “pausa activa” para premiar el mejor disfraz. Y pues si señoras y señores, me llevé el ¡Primer lugar! 🤣👻🎃🥇✌🏼Aquí pasamos muy bueno. #Halloween #CaracolTv #CaliCo

A post shared by Ana Milena Gutiérrez (@anamilegu) on Oct 27, 2017 at 2:20pm PDT