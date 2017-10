El hijo de Martín Elías, quien lleva el mismo nombre que su padre, conmovió a los seguidores de su padre con un tierno disfraz que recuerda la famosa chaqueta plateada que usaba el cantante vallenato.

Al parecer, Martín Elías Jr. tenía que ir vestido al colegio como un cantante que admirara, y como era de esperarse, eligió representar a su papá. Para ello, contactó a la modista de Martín Elías y le pidió que le hiciera la misma chaqueta plateada de su papá confeccionada para su talla.

Las imágenes del resultado final las compartió el mismo Martín Elías Jr. desde su cuenta de Instagram, donde escribió:

"Papá Elías estás en el cielo, e ir a mi colegio vestido de ti me llena de alegría. Hoy debo hablar de mi cantante favorito y sin duda eres tú, te amo y celebramos la vida y no la muerte, estás en mi corazón. Gracias 'Rosita' por hacerle la chaqueta a mi papá y por hacérmela a mí, no sabes la felicidad, gracias. Te amo, papi."

Papa Elias estás en el cielo 🌌 e ir a mi colegio vestido de ti me llena de alegría hoy debo hablar de mi cantante favorito y sin duda eres tú te amo y celebramos la vida y no la muerte y estás en mi corazón gracias Rosita @rosacaroprese por hacerle la chaqueta a mi papa y por hacérmela a mi no sabes la felicidad gracias 😊 te amooooooooo papiiiiiii 😭 A post shared by Martin Elias Jr Diaz Varon (@martineliasjr) on Oct 31, 2017 at 4:43am PDT

Hoy mi pelaito se disfrazo de su papá Elias hijo te quiero mucho Dios te cuide y te proteja por donde vallas te amo y tu papá del cielo te cuida por q el te ama mucho pásala rico me traes dulces jajajajajajaj @martineliasjr 😇😇 A post shared by Diomedes De Jesus Diaz.A (@diomedesdejesus) on Oct 31, 2017 at 5:18am PDT

El disfraz del hijo de Martín Elías que conmovió a los fanáticos del cantante

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ