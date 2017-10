Diamante Eléctrico cumple cinco años y sigue imparable

Cinco años han pasado desde que Juan Galeano, Andee Zeta y Daniel Álvarez se aventuraron a integrar una banda después de algunas decepciones con otros proyectos musicales. Con Diamante Eléctrico llegaron presentaciones en festivales como Rock al Parque, Estéreo Picnic y Coachella, tres álbumes de estudio, un Grammy Latino y dos nominaciones este año (mejor disco rock: La gran oscilación y mejor canción rock: Déjala rodar).

Ahora, Diamante Eléctrico lanza su más reciente sencillo, Días Raros, canción que la banda grabó junto a Billy Gibbons, guitarrista y reconocido frontman de ZZ Top. PUBLIMETRO habló sobre este buen momento que vive la banda con Juan Galeano, vocalista de Diamante Eléctrico.

¿Qué vamos a ver en el concierto de este sábado, donde la banda celebrará su quinto aniversario?

Es como una celebración, volvemos a la ciudad después de un año y medio. Venimos de bares y sitios nocturnos y clandestinos, así que pasar a un teatro es un paso bonito que queremos dar. Vamos a tener invitados especiales, vamos a tocar canciones que nunca hemos tocado en vivo, vamos a tener un show de visuales y de luces muy bonitos. Tenemos preparado un gran show.

¿Cómo cree que Diamante Eléctrico ha logrado ganarse al público colombiano en estos cinco años?

Yo no creo que el público de acá sea tan exigente, creo que es algo apático. Realmente somos muchas bandas las que estamos sacando la cara por diferentes corrientes sin importar el género. No nos importa ni creemos tanto en los géneros, cada quien hace lo que le nace según las necesidades creativas que tenga, nosotros obviamente no haríamos nada que transgreda o vaya contra lo que somos. Al público de acá a veces le quedan grandes los artistas nacionales, falta que el público se ponga en sintonía con lo que los otros países ven en la música colombiana. En Chile aman la música colombiana, en México y EE. UU. también, en Europa ni hablar…. A veces nos creemos un poco “demasiado buenos” para asimilar lo que estamos haciendo acá. Creo que el público ha mejorado pero aun falta abrir la mente y entender que la historia de la música de Colombia la hacemos las bandas nacionales y no las internacionales.

Creo que el público ha mejorado pero aun falta abrir la mente y entender que la historia de la música de Colombia la hacemos las bandas nacionales y no las internacionales.

¿Qué tal recibieron la nominación a los Grammy Latino?

Muy contentos, realmente no lo esperábamos. Lo recibimos con mucha humildad y poca expectativa porque estamos nominados junto a bandas que admiramos mucho como Café Tacvba, va a estar bien difícil pero tenemos la gran tranquilidad de haber hecho las cosas bien.

La fecha: 4 de noviembre, día en el que Diamante Eléctrico celebra sus 5 años juntos con un concierto.

¿Se podría decir de Días Raros es una especie de reinvención de la banda?

Sí, sin lugar a dudas. Es como una “visagra” de una puerta que se abre a lo que queremos hacer ahorita a futuro. La primera vez que sacamos un sencillo que no hace parte de un disco y también la primera colaboración que para nosotros es con un ídolo, un personaje rock n’ roll y de la música, que es Billy Gibbons de ZZ Top. Eso nos ha inspirado a hacer cosas nuevas para buscar nuevos caminos para un nuevo disco de Diamante que empezaremos a grabar a final de año. Es una nueva aventura. Siempre hemos hecho discos que reflejen el momento en el que estamos y este es un momento en que pensamos en canciones enfocadas hacia el ritmo y nuevas influencias de música negra de 1970, funk, soul, un montón de música que tenemos en el alma y en el corazón que queremos sacar.

¿Cómo van a fusionar esos ritmos con su estilo habitual?

Nos queremos "desmarcar" de la palabra rock. No porque no lo seamos o porque queramos cambiar sino porque no queremos quedarnos ahí. Queremos ser una gran banda, punto final. No nos gustan las etiquetas a pesar de que sabemos que nos reconocen como una banda de rock y ya vamos para seis años juntos. Queremos reflejar el momento en el que estamos ahorita, enfocados en el ritmo y disfrutar ese lado. Ya hemos hecho experimental pero ahora queremos volver a ser muy contundentes y buscar otras sonoridades dentro de la banda. Seguimos creando y creyendo en lo que hacemos. Mientras pasa el tiempo nos hacemos más grandes y ahí tiene que haber una evolución natural como banda.

¿Cómo fue el trabajo con Billy Gibbons?

Fue bonito. Hace unos años hicimos un homenaje a Credence Clearwater Revival, una banda que nos gusta mucho porque es de las clásicas del rock en Los Ángeles. En esa ocasión estaba Andrés Calamaro, Juanes, Bunbury y también Billy. Ahí tuvimos la oportunidad de regalarle un disco y más tarde nos dimos cuenta nos había mandado a decir que le habían gustado mucho las canciones del disco y fue como una alegría muy grande. Cuando hicimos Días Raros hace un par de meses pensamos en que la canción era perfecta para Billy y pensamos, ¿qué pasa si se la mandamos? Dijo que sí y a los cinco días estábamos en Texas grabando. Es un ‘tipazo’, una gran persona, una leyenda, una persona que no tiene que demostrar nada más de lo que realmente es. Es un gran guitarrista y un gran frontman. Nos quedaron muchas enseñanzas de su musicalidad y de su persona también.

¿En dónde ve a Diamante Eléctrico dentro de algunos años?

El futuro de la banda es muy brillante. Las cosas que han pasado en estos cinco años han sido realmente absurdas siendo una banda de Colombia que hace música alternativa. Hemos llegado a Argentina, Chile, México, sitios donde nunca pensamos llegar, queremos seguir haciendo eso. Expandir nuestro público, en Latinoamérica somos 400 millones de hispanohablantes y nos faltan muchos millones por conquistar. Esperamos ser descubiertos y estamos obsesionados con llegar a muchos más oídos haciendo lo que naturalmente nos nace hacer a nivel musical.