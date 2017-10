Celebran 40 años de News of the World de Queen con edición especial del disco

Versiones nunca antes escuchadas y bonus tracks producidos durante el cenit creativo de Queen quedarán recogidas en una reedición especial del emblemático álbum News of the World para homenajear su 40 aniversario, el cual contará con tres CDs, un vinilo y un DVD.

News of the World fue grabado en Londres durante el verano de 1977 y publicado en octubre del mismo año, y se ha convertido en la colección más vendida de Queen, con más de 6 millones de unidades en todo el mundo.

Esta reedición incluirá las Raw sessions, que estarán recogidas en el CD número dos de la inédita compilación y permitirán escuchar "genuinas" versiones alternativas de cada tema, acompañadas de espontáneas y desenfadadas intervenciones de los cantantes al final e inicio de las canciones, propias de la idiosincrasia de la grabación.

El CD también recoge remezclas originales de canciones como Sheer Heart Attack, All Dead, All Dead y My Melancholy Blues, así como una versión acústica de Who needs you y una versión en vivo en Estados Unidos de Sleeping On The Sidewalk, entre otras.

Los CDs restantes recogen la versión original del disco que se publicó en 1977 y los bonus trucks grabados en conciertos o programas de radio, mientras que el vinilo agrupa directamente las cintas analógicas sin masterizar.

Esta versión especial, que saldrá a la venta el próximo 17 de noviembre con una edición limitada de 1.977 unidades, también incluye tres pósters y un libro de 60 fotografías e imágenes, la mayoría nunca antes vistas.