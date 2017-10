Luego del escándalo con Kevin Spacey, se especula el final de 'House of Cards'

Las noticias no paran de llegar para los fanáticos de una de las series más importantes de los últimos años. Ahora, de acuerdo con The Hollywood Reporter, la sexta temporada, que en estos momentos está siendo grabada, sería la última.

El medio asegura que la plataforma de streaming reaccionó así tras el caso de acoso sexual contra Kevin Spacey que salió a la luz durante el fin de semana.

El drama político, protagonizado por Kevin Spacey y Robin Wright, emitiría sus últimos 13 episodios en 2018.

El artista de 58 años fue acusado por el también actor Anthony Rapp de acoso sexual. Fue en una entrevista difundida por Buzzfeed News, en la que Rapp aseguró que Spacey se había sobrepasado con él, cuando era un adolescente, después de una fiesta que se había realizado en el apartamento del actor.

Respecto al tema, Spacey decidió responder en sus redes sociales, pidiendo una disculpa a Rapp, pero también, asegurando que es homosexual. "He amado y he tenido encuentros románticos con hombres a lo largo de mi vida, pero ahora he elegido vivir como un hombre gay".

Luego del escándalo con Kevin Spacey, se anuncia el final de 'House of Cards'

