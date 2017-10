¿En realidad estafó a su amiga? Presentador Juan Carlos Villegas defiende ante acusaciones

El pasado 22 de octubre apareció en redes sociales una publicación de una mujer (amiga suya) que acusaba al famoso presentador de haber estafado a sus familiares con la compra de unos tiquetes aéreos para viajar de Bogotá a París.

En esta, la mujer explicaba que le pareció atractivo el precio que la agencia de viajes que el presentador anunciaba, lo puso en contacto con unos familiares de ella que querían la promoción. Ellos le dan el número e la tarjeta de crédito, pero este finalmente efectúa la compra con su tarjeta de crédito personal, y con pretexto de ello, usó la de sus clientes para hacer otras compras personales.

Lo que Dayán denuncia en el video es que hasta hoy sus familiares no tienen el tiquete y tampoco el rembolso del dinero a su tarjeta de crédito.

¿Qué fue lo que pasó?

Juan Carlos Villegas se defendió en el programa La Red de Caracol Televisión, y dice que simplemente no ha podido hacerles el rembolso del dinero.

“En unas paginas si uno compra con una tarjeta especial le dan descuento. Ese día la compra del tiquete tenía el 20% de descuento si lo hacía con la mia”, dijo el presentador, en primer lugar.

El problema fue que el tiquete fue comprado con la fecha de viaje equivocada. Debido a eso, lo familiares de Dayán debían esperar la devolución del dinero y volver a comprar otros con la fecha correcta. Pero como esto podía durar mucho tiempo, Dayán accedió a prestarle a sus familiares el número de su tarjeta para que pudieran comprar de nuevo los tiquetes y Juan Carlos le devolvería la plata a ella (ya que eran amigos) en un plazo no mayor de 15 días.

Sin embargo, pasaron meses (la compra se efectuó entre junio y julio) y Dayán no recibió el dinero. Desesperada, instauró una demanda contra el presentador. Ahora el problema del dinero se solucionará en un tribunal.

“La plata se le va a pagar inmediatamente el juzgado diga cuanto hay que pagarle, a mi ya me devolvieron el dinero, aunque esto sea premiarla a ella por una cosa que no me parece que esté bien hecha”, dice e presentador, refiriéndose a que le parece mal el hecho de que Dayán lo denunciara en redes sociales y dañara su reputación.