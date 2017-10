¿Qué le pasó a Carlos Calero con su cargo de cónsul?, esto dijo el presentador

A muchos tomó por sorpresa el nombramiento del periodista y presentador Carlos Calero, quien en el mes de octubre del 2016 empezó ocupar el cargo de cónsul de Colombia en San Francisco, Estados Unidos. No obstante, en menos de un año y debido a una demanda que pretendía proteger a los funcionarios preparados específicamente para estos cargos, Calero fue destituido.

En el programa La Red, del Canal Caracol, el conductor de programas como 'Cien colombianos dicen' y el Concurso Nacional de Belleza de Colombia se refirió por primera vez a su destitución: "Quiero confesarles que me dio pánico al principio. Es una responsabilidad muy grande y cuando uno está acá se da cuenta de que uno tiene que responder por tantos colombianos que necesitan muchas cosas", dijo.

Además, expresó que el trabajo había sido una "bonita experiencia" y que, contrario a lo que muchas personas especulaban, él no se había enriquecido con el consulado. "Es completamente falso. Creo que esto es una vocación de servicio y en eso me van a entender los que hacen parte de este oficio. Aquí no es para uno enriquecerse ni para ahorrar, ni siquiera; aquí es para cumplir un servicio", afirmó Calero.

Por el momento, el periodista está a la espera del aviso oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores para entregar su puesto. En medio de sus confesiones dijo que él se enteró de las reacciones negativas desde el mismo momento en el que fue nombrado como cónsul. "Sabía que había un proceso desde el principio, sí supe que estaba corriendo una demanda en contra de mi nombramiento, pero, de igual manera, yo seguí trabajando y sigo trabajando hoy en día", añadió.

Después de desvincularse por completo del cargo, Carlos Calero buscará oportunidades laborales en canales de televisión y seguirá impulsando la empresa que tiene con su esposa.