Así es como le gustan los hombres a Paulina Vega

La exreina de Colombia fue entrevistada en The Suso’s Show y durante el programa le afirmó al comediante y a los televidentes que no tiene novio, lo cual es una buena noticia para muchos de sus seguidores.

Además, la bella presentadora de 'A Otro Nivel' dijo las cualidades que debe tener un hombre para que sea su novio.

"Tiene que tener sentido comun, ser familiar, que ame como soy, que no me quiera cambiar y que me aguante", dio la exreina de belleza.

-"Que me aguante en todos los sentidos",- precisó ante la pregunta tendenciosa que le dijo Suso.

Aquí el video de su declaración: