Pareja de Ana Karina Soto publica polémico desnudo

Mi #tbt Esta dedicado a los doble moralistas. Y para algunos periodistas que todavía preguntan: ¿ Y usted quedaba "empeloto" , desnudo cuando era striper ? @apolosmenelgranespectaculo Y si hacemos un ejercicio de memoria y hacemos escándalo por: #AgroIngresoSeguro #Carruseldelacontratacion #Saludcoop #Interbolsa #odebrecht #Isagen #falsospositivos #cerrejon #Juegosnacionalesenibague #Comedorescomunitarios #del16%al19 #gasolina #Recortedepresupuestoaldeporte. Según la diputada: Entrene por "YouTube" Y de Cultura, mejor no hablo. Nunca la hemos tenido. Dinero, para la guerra;pero para tener una sociedad distinta, jamás. Pronto #Transmilenioporla7ma #Losactoresnosomostrabajadores No, me falles memoria. Y los Niños mueren por desnutrición en La Guajira. La vergüenza de la tragedia: #Mocoa Y otro # Según un documento de 4 hojas, ser homosexual es una enfermedad. Y tendríamos más: La violencia contra la mujer y no decimos nada. Y las próximas elecciones serán … Y mientras tanto en el país de los accidentes #nocontratemosactores (Youtubers) Y continuemos, querido público, recuperemos la memoria. Gracias querido @camiloforeroph @vistaclaraphotography Sin pudor!!!

A post shared by alejoaguilar82 (@alejoaguilar82) on Oct 26, 2017 at 3:34pm PDT