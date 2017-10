La espantosa figura de cera de Lady Gaga que genera burlas en redes

Varios usuarios de Twitter compartieron imágenes de la nueva figura de cera de Lady Gaga en Perú, con la que cientos de personas se han reído por horas.

El problema es que la figura no se asemeja en lo más mínimo a la cantante de 'Bad Romance', pues aunque guarda parecidos en el cabello rubio, lo cierto es que se ve totalmente desfigurada y de mayor edad.

La cara de la figura se parece más a la de Donatella Versace que a la de Lady Gaga, un brazo es más grueso que el otro y la mirada parece totalmente perdida. Por si fuera poco, la nariz es demasiado grande para el rostro de la cantante.

A través de Twitter muchos 'little monsters', como se hacen llamar los seguidores de la cantante, piden que se retire la figura y se fabrique una nueva que haga honor al físico y la trayectoria artística de Lady Gaga.

This wax figure of Lady Gaga looks an awful lot like Kira from The Dark Crystal. pic.twitter.com/5ScP5SruV5

How on earth did someone get PAID to professionally make a Lady Gaga wax figure that looks like THIS? 😂😂😂😂 pic.twitter.com/YHJjCehNtM

— Colin Clark (@colinclark1995) October 20, 2017