Carolina Cuervo retrata a la 'Mujer de tiempo completo' con una serie web

En una serie de 9 capítulos, la historia de tres amigas muy diferentes entre sí cuenta lo que significa ser una mujer moderna y enfrentar los problemas que se viven a esa edad. La historia es una crítica a una sociedad en la que las mujeres sienten que deben ser perfectas a cada paso y en cada área de su vida. PUBLIMETRO habló con Carolina Cuervo sobre los retos y las ideas detrás de Mujer de tiempo completo.

¿De dónde surgió la historia de estas tres mujeres tan diferentes?

Me gusta el tema del empoderamiento femenino. El tema de que las mujeres de 35 o más estamos un poco en una etapa donde ya no nos importan las mismas cosas sino que tenemos una visión muy diferente de la vida. Definitivamente se relaciona conmigo y con las cosas que pasan en mi vida en este momento. Así le propuse a algunos clientes hacer una serie web sobre este tema, y les gustó mucho la idea. Yo me fui a casa con esa idea dándome vueltas y hablé con Estefanía Piñerez, así desarrollamos el proyecto, que giraría alrededor de las mujeres. Yo ya sabía con quiénes quería trabajar. Se trata de dos de mis mejores amigas: Alejandra Azcárate y Verónica Orozco. Pensé en ellas inmediatamente porque tienen la edad y entienden perfecto lo que quiero contar. Además son muy buenas en lo que hacen. Cuando yo pasé el proyecto pensé en los tres tipos de mujeres que se ven en la historia, todas al fin y al cabo estamos en el mismo viaje.

10 minutos dura cada capítulo de los nueve que conforman la serie.

A pesar de que estas tres mujeres son muy diferentes hay algo que las une, ¿cuál es ese factor en común?

Ya no tienen 20, son mujeres a las que la vida ya les ha enseñado parte de las cosas que saben, tienen más seguridad en sí mismas y más allá de sus problemas tienen el poder de saber quiénes son y cómo enfrentar las situaciones. La mayoría cuando llega a los 35 tiene una sensación de seguridad que no se vive a los 20. Probablemente uno ya está perdiendo colágeno y otras cosas a nivel físico pero a nivel de su cabeza ya está mucho más empoderada y mucho más segura de lo que es. Ese es el común denominador, todas son diferentes pero están atravesando ese momento de la vida. Además de ser amigas y confiar la una en la otra, como mujeres podemos unirnos y trabajar juntas y ser muy poderosas. Pero cuando queremos destruirnos entre nosotras mismas también es algo muy fuerte.

¿Cree que hay mucha presión por ser la mujer perfecta que es profesional, atractiva y que tiene una familia?

Sí, por supuesto. Ese tema lo tocamos en la serie porque nos han hecho creer que las mujeres lo podemos todo. El feminismo en sus comienzos estaba bien enfocado al tema de la liberación femenina, pero ahora las cosas han cambiado y no necesitamos liberarnos de los hombres porque estamos en un proceso diferente, sino que las mismas mujeres nos hemos impuesto el poder “hacer todo” y estamos abandonando esos lugares de lo femenino. Al habitar los lugares masculinos nos olvidamos de nuestros espacios, de lo que nos corresponde, así que ahora tratamos de llenar todos los espacios, y eso no está bien. Así como nos exigimos la misma sociedad nos exige y así es como además de ser mamá tienes que ser una buena trabajadora y además tienes que estar hecha una ‘hembra’. Un montón de cosas que son difíciles de lograr. Si ese ritmo te hace feliz y lo puedes lograr, fantástico, pero si estás olvidándote de ti misma por complacer a los demás las cosas van por el lugar equivocado. De eso habla la serie. También uno a veces necesita no serlo todo al tiempo y estar con uno mismo.

En esta serie usted además de hacer el libreto también actúa, ¿cómo hacía la transición entre el planteamiento de la escena y la actuación de la misma?

Es más difícil de lo que yo creía. A mí siempre me ha costado escribir lo que pienso, porque siento que a veces la voz de la cabeza no es la misma que se ve en la actriz pero en medio de todo como es una serie que se hace desde la necesidad de hablar y decir cosas que yo misma vivo. En esa medida lo disfruto mucho porque sí era un pequeño grito de libertad. Mis compañeras me decían “estoy feliz de poder decir esto”, porque una de las cosas que tiene esta serie es el hecho de estar diciendo la verdad, ¿no? En la televisión y en la publicidad nos hacen creer que las mujeres tenemos una forma de ser y de estar en el mundo, pero la realidad es otra. Hay veces que uno quiere ahorcar al marido, o hay cosas que uno de verdad no tolera en casa con los mismos hijos, o cómo el amor es más esquivo de lo que uno quiere. Hay muchas cosas de muchas realidades, fue un desahogo rico.

¿Por qué hacer una serie web y no una serie de teatro?

Porque yo llevo cuatro años trabajando este tema y definitivamente lo digital es muchísimo más atractivo publicitariamente hablando y, a diferencia del teatro esto es mucho más masivo. Con el teatro desafortunadamente no todo el mundo tiene acceso local. Buscábamos algo que nos permitiera llegar a todos los rincones, y la web es un medio muy democrático donde puedes hablar de lo que quieras sin imposiciones sobre lo que se debe decir o hacer. Hay mucha más libertad y por eso me pareció más atractivo.

¿Cómo ha sido la recepción por parte del público de la serie?

Muy buena, definitivamente muchas mujeres se sienten identificadas.