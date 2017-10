Participante de 'Protagonistas' intentó escapar de la Casa Estudio

Segundos antes del Cara a Cara, Camilo y Daniela están tramando a quién amenazar. ¿Resultará su estrategia? En segundos en #protagonistas 9:00 p.m Encuentra nuestro material exclusivo en nuestro canal OFICIAL de YouTube Protagonistas RCN

A post shared by Protagonistas RCN (@protagonistascol) on Oct 20, 2017 at 6:59pm PDT